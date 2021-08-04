Олимпиада-2020: медальный зачет, место России, COVID-19 в команде, новая провокация

Неофициальный медальный зачет Олимпиады-2020 радует: Россия вновь улучшила показатели, обошла Великобританию и на утро 4 августа находится на пятом месте. Сейчас у нашей сборной в копилке 52 медали, из них 13 — высшего достоинства. Как говорится, так держать! Тем более, впереди есть традиционно наши виды спорта, в которых мы имеем неплохие шансы на награды.

Как выглядит неофициальный медальный зачет Олимпиады в Токио на утро среды, представлено в инфографике ФАН.

На ОИ-2020 в Токио в среду, 4 августа, проходит 12-й соревновательный день. Разыгрывается 17 комплектов наград в следующих олимпийских дисциплинах: борьба, бокс, синхронное плавание, легкая и тяжелая атлетика, плавание на открытой воде, скейтбординг, велоспорт, парусный спорт, конный спорт (подробнее — в инфографике ФАН).

Федеральное агентство новостей /

Победы, COVID-19, провокации против Белоруссии

Радуемся за наших гандболисток, которые пробились в полуфинал, где встретятся с девушками из Норвегии. Ждем медалей от российских синхронисток: это традиционно наш вид спорта, где даже «ляпы» организаторов не могут испортить нам спортивный праздник.

Из грустного — в российской команде выявлен первый случай заражения COVID-19. Коронавирусную инфекцию обнаружили у российской каратистки Анны Чернышевой, которая является единственной россиянкой на Олимпиаде в Токио в этом виде спорта. Аня чувствует себя хорошо, но увы — выступать на Играх она не будет. Лучи поддержки спортсменке шлют товарищи по команде и все россияне.

Продолжается возня с политическим душком вокруг команды Белоруссии на Олимпиаде. Утром в среду журналисты буквально взяли в осаду здание посольства Польши в Токио, откуда по слухам должны были вывезти устроившую демарш бегунью Кристину Тимановскую, чтобы переправить ее в Варшаву. Ранее Польша согласилась предоставить политическое убежище спортсменке, которая публично разругалась с тренерским штабом и отказалась возвращаться в Белоруссию. Однако в результате Кристина, похоже, обманула своих кураторов: в последний момент она отказалась лететь в Варшаву и пересела на самолет до Вены. Напомним, о ее планах перебраться в Австрию говорили с самого начала. По мнению экспертов, вся эта возня еще раз подтверждает, что имела место спланированная провокация, а конфликт спортсменки с тренерским штабом был всего лишь ширмой.

Дурной пример, как говорится, заразителен. Подтверждением спланированного характера всей этой истории стала новость, что об отказе вернуться в Белоруссию публично заявила еще одна белорусская спортсменка. Речь идет о выступающей в многоборье Яне Максимовой, которую из-за низких результатов не взяли в олимпийскую команду. Максимова заявила, что после случившегося с Тимановской не будет возвращаться в Белоруссию «из соображений безопасности». Судя по всему, решение не было спонтанным: Яна вместе с мужем, тоже спортсменом, уже находится в Германии, где она и сделала громкое заявление.