Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 августа 12:54
12:50
Экономика
Продажи автомобилей в России сократились в июле на 10%
12:50
Спорт
Смерть тети стала причиной снятия гимнастки Симоны Байлз с Олимпиады
12:48
Спорт
Заур Угуев из России вышел в финал Олимпиады по вольной борьбе
12:47
Общество
Внимание на мурлык: как отметить Всемирный день кошек в 2021 году
12:46
Армия
Сирены воздушной тревоги сработали на севере Израиля
12:41
Общество
Климатолог Чернокульский назвал главное негативное последствие волн жары
12:41
Происшествия
Две маленькие девочки попали в больницу после ДТП в Ленобласти
12:35
Происшествия
Десять человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Москве
12:35
Африка
Египет поддержал «исторические меры» президента Туниса на пути к стабильности
12:35
Происшествия
Ректор Самарского экономического университета пойдет под суд за мошенничество
Все новости

Ростовчанам рекомендовали не купаться в местных водоемах
Общество
Ростовчанам рекомендовали не купаться в местных водоемах
пресс-служба Межрегионального управления Росприроднадзора по Ростовской области и Республике Калмыкия  /  Неизвестен

Ростов-на-Дону, 4 августа. Водоемы Ростовской области не рекомендуются для купания, к такому выводу пришли сотрудники регионального Росприроднадзора после того, как отобрали 366 проб.

Исследование проводилось по нескольким показателям. Основная часть проб была рассмотрена на наличие паразитологического загрязнения, другие на вирусологические и санитарно-химические показатели. Оказалось, что 36,8% отобранных экземпляров из различных водоемов области, не соответствуют нормам, паразитологический показатель составил 0,8%.

Согласно проведенному исследованию, специалисты сделали вывод, что основные очаги загрязнений наблюдаются около крупных городов региона. 

В ближайшее время сотрудники межрегионального управления планируют провести исследование воды в 10 точках на протяженности 230 километров береговой линии донской акватории. Как пояснили в управлении, маршрут пройдет вверх по течению реки от середины участка между Западным и Ворошиловским мостами Ростова-на-Дону, вплоть до Цимлянского водохранилища. 

Ранее ФАН рассказывал, как социальные сети и мессенджеры Ростовской области потрясли шокирующие кадры одного из берегов Цимлянского водохранилища, который был усеян мертвой рыбой. Спустя неделю подобная картина чуть не повторилась на берегу Таганрогского залива, что заставило дончан задуматься, что это могут быть признаки экологической катастрофы.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Ростовчанам рекомендовали не купаться в местных водоемах
росприроднадзор ростов на дону качество воды
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru