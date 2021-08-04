Ростовчанам рекомендовали не купаться в местных водоемах

Ростов-на-Дону, 4 августа. Водоемы Ростовской области не рекомендуются для купания, к такому выводу пришли сотрудники регионального Росприроднадзора после того, как отобрали 366 проб.

Исследование проводилось по нескольким показателям. Основная часть проб была рассмотрена на наличие паразитологического загрязнения, другие на вирусологические и санитарно-химические показатели. Оказалось, что 36,8% отобранных экземпляров из различных водоемов области, не соответствуют нормам, паразитологический показатель составил 0,8%.

Согласно проведенному исследованию, специалисты сделали вывод, что основные очаги загрязнений наблюдаются около крупных городов региона.

В ближайшее время сотрудники межрегионального управления планируют провести исследование воды в 10 точках на протяженности 230 километров береговой линии донской акватории. Как пояснили в управлении, маршрут пройдет вверх по течению реки от середины участка между Западным и Ворошиловским мостами Ростова-на-Дону, вплоть до Цимлянского водохранилища.

Ранее ФАН рассказывал, как социальные сети и мессенджеры Ростовской области потрясли шокирующие кадры одного из берегов Цимлянского водохранилища, который был усеян мертвой рыбой. Спустя неделю подобная картина чуть не повторилась на берегу Таганрогского залива, что заставило дончан задуматься, что это могут быть признаки экологической катастрофы.