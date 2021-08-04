Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 августа 11:26
11:22
Технологии
Специальная комиссия изучит детали инцидента с российским модулем «Наука» на МКС
11:21
Общество
Переехавший в Люксембург россиянин перечислил самые сложные моменты эмиграции
11:21
Экономика
Минфин РФ не исключил роста экономики в 2021 году выше 4%
11:21
Общество
Пенсионер из Дагестана за два часа пробежки скинул почти 6 килограммов
11:21
Общество
В Самарской области полицейские спасли заблудившуюся в лесу семью
11:19
Политика
Украинская делегация прибыла в Вашингтон для подготовки визита Зеленского
11:18
Происшествия
Один турист погиб и двое пострадали при камнепаде в горах КБР
11:16
Общество
Смольный планирует открыть 12 новых станций метро в Петербурге к 2032 году
11:16
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон провели отпуск с детьми на островах
11:15
Общество
Коронавирус выявили у 22 589 человек в России за сутки
Все новости

Зеленый чай способен улучшить работу мозга и избавить от неприятного запаха изо рта

  /   Обновлено: 04 августа 2021 10:51
Общество
Зеленый чай способен улучшить работу мозга и избавить от неприятного запаха изо рта
pixabay.com

Москва, 4 августа. Зеленый чай — это не просто вкусный напиток, а настоящий кладезь полезных веществ, необходимых организму для полноценного функционирования.

Во-первых, он улучшает работу мозга. Кофеин в составе зеленого чая способствует активизации когнитивных функций. К тому же употребление такого напитка снижает риск развития болезни Паркинсона, говорится в исследовании, опубликованном Национальной медицинской библиотекой США.

Во-вторых, зеленый чай обеспечивает свежее дыхание. Доказано, что экстракт зеленого чая и его основной компонент, EGCG, могут влиять на бактерии, провоцирующие появление неприятного запаха изо рта. В-третьих, этот напиток снижает риски заболеваний сердца и сосудов. В-четвертых, он борется с лишним весом, в частности в области живота. Многие люди испытывают сложности, стараясь избавиться от жировой прослойки на этом участке тела.

Несмотря на всю пользу чая, у него есть и некоторые минусы. Напиток становится опасным для здоровья, если добавлять в него сахар и другие подсластители. Даже одна чашка чая с сахаром в день увеличивает шансы развития ряда заболеваний.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Зеленый чай способен улучшить работу мозга и избавить от неприятного запаха изо рта
зеленый чай напитки полезные свойства
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru