Зеленый чай способен улучшить работу мозга и избавить от неприятного запаха изо рта

Москва, 4 августа. Зеленый чай — это не просто вкусный напиток, а настоящий кладезь полезных веществ, необходимых организму для полноценного функционирования.

Во-первых, он улучшает работу мозга. Кофеин в составе зеленого чая способствует активизации когнитивных функций. К тому же употребление такого напитка снижает риск развития болезни Паркинсона, говорится в исследовании, опубликованном Национальной медицинской библиотекой США.

Во-вторых, зеленый чай обеспечивает свежее дыхание. Доказано, что экстракт зеленого чая и его основной компонент, EGCG, могут влиять на бактерии, провоцирующие появление неприятного запаха изо рта. В-третьих, этот напиток снижает риски заболеваний сердца и сосудов. В-четвертых, он борется с лишним весом, в частности в области живота. Многие люди испытывают сложности, стараясь избавиться от жировой прослойки на этом участке тела.

Несмотря на всю пользу чая, у него есть и некоторые минусы. Напиток становится опасным для здоровья, если добавлять в него сахар и другие подсластители. Даже одна чашка чая с сахаром в день увеличивает шансы развития ряда заболеваний.