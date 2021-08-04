Туроператоры объяснили, куда россияне могут поехать без ПЦР-тестов и вакцинации

Москва, 4 августа. Российские путешественники могут отправиться на некоторые зарубежные курорты без вакцинации и ПЦР-тестов на коронавирус, рассказали представители туристической сферы.

Необходимость предоставить результат ПЦР-теста или сертификат о вакцинации от COVID-19 вошла в привычку для направляющихся за границу путешественников. Однако остались места, где у туриста не спросят ни COVID-сертификата, ни результата анализа, сообщили в пресс-службе TUI Россия.

«Среди популярных направлений отдыха, где никаких документов, кроме паспорта, авиабилета и ваучера на отель туристам не понадобится, есть как зарубежные, так и внутрироссийские направления», — подчеркнули туроператоры в комментарии РИА Новости.

Самыми популярными зарубежными направлениями, куда можно въехать без ПЦР-теста и вакцинации, стали Албания и Абхазия. Результаты анализа на коронавирус также не придется предъявлять при поездке в Мексику, Египет, Черногорию и Доминикану.

Путешествие по России может обойтись туристам в небольшую сумму. Самыми бюджетным направлением оказался Брянск. Липецк и Нижний Новгород также вошли в список недорогих маршрутов.