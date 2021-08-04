Их называют первопроходцами и покорителями вершин. Их считают безумцами — еще бы! Ведь они отправляются туда, куда закрыт проход обычному человеку и где опасность таится на каждом шагу.

Но их достижения открывают перед человечеством новый удивительный мир горных пиков. А их подвиги заслуживают внимания и, конечно, профессионального праздника. Ежегодно в последний месяц лета в разных странах отмечают Международный день альпинизма. ФАН выяснил, как появился этот праздник и как его празднуют.

Как возник Международный день альпиниста

Как увлечение, объединяющее тысячи людей, альпинизм появился в середине XVIII века. Его родоначальники неизвестны, однако первым горным пиком, который стремились покорить европейцы, оказался Монблан.

Одна из высших точек Европы, высочайшая вершина Альп, которая возвышается на 4810 метров над уровнем моря, не сдавалась отчаянным скалолазам десятилетиями. Она не покорялась ни ученым, ни местным жителям деревушки Шамони, которые к тому времени уже «переквалифицировались» в гидов.

Среди самых известных, но так же неудачных восхождений была экспедиция молодого ученого-геолога Горация де Соссюра. Вершины достичь он не смог, но зато создал отличный стимул для своих последователей: учредил большую денежную премию, которую обещал вручить тому, кто первым покорит Монблан.

Федеральное агентство новостей /

Неизвестно, был ли врач Мишель-Габриэль Паккард ведом идеей получить эту премию, но спустя 26 лет после неудачного восхождения Соссюра он первым в истории человечества поставил флаг на пике Альп. Его спутником был местный житель Жак Бальма, выступивший проводником экспедиции.

Существует легенда, что именно Бальма убедил отчаянного путешественника Паккарда профинансировать покорение Монблана, рассказав, что знает «легкий путь». Хитрость раскрылась уже во время восхождения: подъем оказался настолько нелегким, что Паккард неоднократно порывался вернуться обратно.

Альпинисты добрались до вершины Альп 8 августа 1786 года. Эта дата и вошла в историю как день покорения Монблана, а спустя несколько лет получила статус Международного дня альпинизма. Первым на пик ступил Паккард, он же после написал книгу о восхождении и прославился в своей стране и Европе. А вот денежную премию, говорят, Бальма получил единолично, тут же забыв о своем спутнике и подвиге, который они совершили вместе.

Как отмечают 8 августа День альпинизма

Восхождение Паккарда и Бальмы заняло чуть больше суток: они вышли из деревни 7 августа, а добрались до вершины Монблана только 8-го числа. Сегодня горный пик стал куда более благосклонным к своим покорителям: испанцу Киллиану Джорнету, который известен в профессиональных кругах как чемпион скоростного альпинизма, потребовалось на это всего 4 часа и 57 минут.

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Вот так, пробираясь по горным склонам, работая в связке, не боясь оступиться и всегда будучи готовыми удержать товарища от фатального падения, и предпочитают отмечать свой профессиональный праздник альпинисты. Их главный день в году приходится на летнее время, когда условия для осуществления экспедиций наиболее комфортны. А гора Монблан остается той самой высотой, которую стремится покорить каждый человек, влюбленный в горные вершины.

Не обходятся восхождения и без курьезных случаев. В 2018 британская путешественница Сэди Уайтлокс предприняла трудную попытку покорения Альпийских склонов. Для этого она неделю обучалась в альпинистской школе, а во время подъема ее напарника пришлось эвакуировать на вертолете из-за плохого самочувствия. Когда же выбившаяся из сил Уайтлокс, наконец, достигла пика Монблана, там она обнаружила группу российских туристов, которые, распивая шампанское из огромной трехлитровой бутылки, отмечали Международный день альпинизма. Так что горы поддаются не всем, а лишь мечтателям и самым настойчивым.