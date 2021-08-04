Бывший премьер Украины Азаров решительно осудил внутреннюю политику команды Зеленского

Киев, 4 августа. Экс-премьер Украины Николай Азаров решительно осудил команду президента страны Владимира Зеленского за подорожание продуктов питания и увеличение цен на тарифы.

Бывший глава правительства обратил внимание, что действующая власть пытается построить страну в смартфоне, реализовать инвестиционные программы и создать медицинские центры. Однако у команды Зеленского не получается вести грамотную внутреннюю политику и делать что-то полезное для граждан.

«С начала года по конец июня цены на тарифы и ряд товаров и услуг первой необходимости выросли на 6,4%. Если сравнить июнь 2021-го к июню 2020-го, то инфляция достигла 9,5%!» — написал Азаров в Telegram.

Плюс ко всему по всей стране наблюдается подорожание коммунальных услуг. Газ стал дороже на 175,3%, электричество — на 36,6%.

«Среди продуктов питания больше всего подорожало подсолнечное масло на 80,3%, сахар — на 70,1%, хлеб — на 16,1%, яйца — на 12,6%», — возмутился бывший премьер-министр.

Политик резко высказался о том, что товары на Украине продолжают дорожать, однако пенсии и зарплаты не увеличиваются. Растут исключительно обещания Зеленского, заключил он.

Азаров ранее назвал Зеленского «страшной ошибкой» для Украины. По его мнению, действующий президент не может выступать в качестве лидера нации.