Принц Гарри заказал торт с живыми цветами к юбилею Меган Маркл

Санта-Барбара, 4 августа. Супруга принца Гарри, бывшая актриса Меган Маркл отмечает 40-летие 4 августа. В честь юбилея жены герцог Сассекский приготовил для нее необычный сюрприз.

Жена внука Елизаветы II отпразднует день рождения в их с мужем доме, который находится в Санта-Барбаре. Специально к торжеству принц Гарри заказал для супруги торт.

Герцог Сассекский выбрал для Маркл неординарное сладкое угощение. Торт, состоящий из трех ярусов, украсили не глазурью, как это делают обычно, а живыми цветами, пишет Daily Mirror.

Герцогиня Сассекская не стала устраивать чересчур масштабную вечеринку в честь своего 40-летия. Она пригласила на праздник около 65 гостей, среди которых будут только ближайшие друзья и родственники.

Меган Маркл привлекла к подготовке мероприятия профессионального организатора Колина Коуи, который известен в Голливуде. Среди его клиентов числятся светская львица и бизнесвумен Ким Кардашьян, певица Дженнифер Лопес, а также актеры Том Круз и Дженнифер Энистон. В 2018 году журнал Vogue признал Коуи лучшим организатором свадеб на северо-востоке США.

День рождения жены принца Гарри не обойдется без телеведущей Опры Уинфри. Именно она порекомендовала Меган Маркл обратиться к Коуи, чтобы устроить праздник.