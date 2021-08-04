Не все измеряется долларами: Россия защитила «Спутником V» себя и соседние страны

Стратегически верным оказалась локализация производства вакцины «Спутник V». Сегодня доза российской вакцины стоит примерно 10 долларов, продукция западных компаний приблизительно в 2,5 раза дороже. Такое мнение в комментарии ФАН высказал экономист, официальный представитель социального проекта Humanity Андрей Лобода.

Заработать на вакцинах

Объем российского экспорта вакцин в январе-мае 2021 года составил 303,6 млн долларов (более 22 млрд рублей). Об этом говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС).

Объем поставок за рубеж в указанный период составил 159 тонн. Всего за три предыдущих года (2018−2020 года) Россия экспортировала 468,3 тонны препаратов. Их общая стоимость составила 182,1 млн долларов. Таким образом, всего за полгода экспорт вакцин почти в два раза превысил показатель трех предыдущих лет.

twitter.com / @SantiCafiero

Основная доля в экспорте принадлежит вакцине от коронавируса «Спутник V», разработанной Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи. Препарат зарегистрирован сегодня в 69 странах.

Прозрачность необходима

Как отметил Андрей Лобода, точными данными об объемах поставок российских вакцин за рубеж, включая «Спутник-V», располагает Российский фонд прямых инвестиций. Озвучивать коммерческие успехи продвижения вакцин от коронавируса на внешних рынках для ведущих экономических держав и фармацевтических гигантов не совсем этично, однако российские журналисты, выпуская сегодняшнюю утреннюю новость, как раз сумели подсветить проблему прозрачности в области государственного управления и отчетности. Успехи наших ученых и фармкомпаний, производящих вакцины, налицо, говорит собеседник Федерального агентства новостей. Всегда интересно узнать и коммерческие результаты: какие страны охвачены поставками, сколько доз направлено в ту или иную страну, какова экспортная выручка.

«В странах ЕС и США вакцинную гонку возглавили крупнейшие публичные фармацевтические компании. Их высочайшие стандарты корпоративного управления позволяют любому заинтересованному лицу ознакомиться детально с результатами операционной работы за квартал или другой период, включая данные по экспорту. Агрессивное, прозрачное и сбалансированное информационное продвижение ведущих мировых фармацевтических гигантов позволяет им в итоге эффективно осваивать новые ниши, повышать цены на продукцию и достигать опережающего роста в капитализации», — пояснил Андрей Лобода.

Так, заметил экономист, на днях те же Pfizer и Moderna подняли цену на поставку своих вакцин почти на 25%. Еще полтора года назад акции Moderna входили в категории третьего эшелона, компания демонстрировала низкую капитализацию и посредственные показатели операционной работы. Уже в июле 2021 года объем торгов по ее акциям вырос в сотню, акции включены в фондовый индекс S&P 500 и теперь по популярности успешно конкурируют с ценными бумагами Apple. Ежедневный объем торгов по ним на мировых площадках приближается к 35 млрд долларам, рассказывает Андрей Лобода.

Рост еще не закончен

«На самом деле, вакцинная гонка продолжится до конца 2022 года. Объем продаж на мировом рынке вакцин может подрасти с 65 млрд до 100 млрд долларов уже через год. Крупнейшие экономики мира, включая ЕС, США, Китай и Россию, оказались разделенными барьерами политики и деловых интересов в угоду фармацевтических компаний. Успех российской вакцины «Cпутник V» очевиден — порядка 70 стран открыли ей двери. Сколько еще будет поставлено доз этих вакцин из России зарубежным заказчикам, мы узнаем, очевидно, в ближайшее время. Однако стратегически верным оказалась локализация производств вакцины «Спутник V». Сегодня доза российской вакцины стоит примерно 10 долларов, продукция западных компаний приблизительно в 2,5 раза дороже», — добавил Андрей Лобода.

twitter.com / МИД России

Экономист заметил, что пик спроса на препараты еще не пройден ни в России, ни в других странах мира. РФ сумела защитить здоровье людей и поддержать соседние страны благодаря широкой государственной поддержке. Вероятно, доля экспорта российских вакцин в общем мировом объеме поставок может достичь 15% — 15 млрд долларов.

«У российских фармацевтических компаний открылись новые горизонты, но сопротивление на ключевых рынках по-прежнему останется. Не все измеряется долларами. Спасенные жизни людей и социальная стабильность сегодня дороже денег», — заключил Андрей Лобода.

Ранее стало известно, что «Спутник V» можно безопасно комбинировать с другими препаратами. Результатами соответствующего исследования поделились в минздраве провинции Буэнос-Айрес.