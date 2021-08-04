Один человек погиб во время ЧП в Дамаске

Дамаск, 4 августа. Автобус с военнослужащими взорвался рядом с общежитием для солдат.

По предварительным данным, трагедия произошла в районе Масакин-эль-Харас, когда в машине произошло короткое замыкание электропроводки. Неисправность стала причиной воспламенения топливного бака, сообщает агентство SANA.

Водитель автобуса погиб от полученных травм, а еще трое военных оказались в местном госпитале. Сведений об их состоянии пока нет. Правоохранители уже приступили к выяснению обстоятельств трагедии.