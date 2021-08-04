Неудобная обувь и работа на ногах могут спровоцировать трещины на пятках

Москва, 4 августа. Трещины на пятках — это серьезная проблема, которая доставляет физический дискомфорт. Как бороться с ней, рассказала врач-эндокринолог Мария Васильева.

Кожа на пятках трескается под механическим воздействием, спровоцированным деформацией стопы, нарушением осанки и постоянной работе на ногах. Для профилактики следует носить удобную обувь, использовать увлажняющий крем и мази, содержащие мочевину и пятипроцентную салициловую кислоту.

«Если трещины уже образовались, то нужно обязательно их промывать антисептиком, например, хлоргексидином, и использовать крем или мазь с метилурацилом», — рассказал Мария Васильева в интервью 5-tv.ru.

В некоторых случаях трещины на пятках появляются при сахарном диабете, постменопаузе, при витаминной недостаточности, аллергических реакциях или псориазе. Как бороться с такой проблемой в каждом индивидуальном случае, расскажет врач.

Косметологи напоминают, что в постоянном уходе нуждается и кожа лица. Например, периодически следует наносить увлажняющие маски. К тому же важно не допускать обезвоживания, пишет «Ридус». В противном случае могут развиться кожные заболевания, заявляют медики.