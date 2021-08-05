Музыкальные депутаты: топ-5 знаменитостей, которые баллотируются в Госдуму

На днях стало известно, что певица Виктория Дайнеко решила связать жизнь с политикой и баллотируется в Государственную думу. Это не первый случай, когда артист ради политической деятельности оставляет творчество.

Юлия Волкова

Экс-солистка поп-группы «Тату» заявила о желании выдвигаться в Госдуму еще в апреле 2021 года. Тогда певица подала документы для участия в праймериз «Единой России». После этого Волкова записала предвыборный ролик, в котором рассказала, что знает о проблемах жителей Ивановской области.

Несмотря на рвение помочь гражданам области, Юлия Волкова не прошла отбор кандидатов в депутаты Госдумы от Ивановской области: ее персона не набрала нужного количества голосов.

instagram.com / @official_juliavolkova

Татьяна Буланова

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова баллотируется в депутаты Государственной думы от партии «Родина». Певица заявила, что намерена решать проблемы многодетных семей, ветеранов и пенсионеров. Она подчеркнула, что хочет внести вклад в становление сильной и независимой России, а также работать на ее благо.

Global Look Press / Anatoly Lomokhov

Денис Майданов

Заслуженный артист России, певец, композитор Денис Майданов будет баллотироваться в Госдуму от Одинцовского одномандатного избирательного округа №122. Певец признался, что решение идти в политику — его личное. Цель артиста — помогать людям не словом, а делом.

О решении Дениса Майданова стало известно на следующий день после того, как Оксана Пушкина заявила, что не будет баллотироваться на новый срок в Одинцовском одномандатном округе.

instagram.com / @maydanov_official

Слава КПСС

Рэпер Вячеслав Машнов, известный под псевдонимом Гнойный и Слава КПСС, в мае 2021 года заявил, что планирует выдвигаться в Государственную думу. В одном из своих стримов Машнов признался, что такое решение принял благодаря друзьям из партии «Зеленая альтернатива».

Но уже в июне пресс-служба партии рассказала, что баллотироваться рэпер не будет, поскольку найти общий язык им не удалось.

Пресс-служба PREMIER /

Дмитрий Певцов

Народный артист РФ, актер, музыкант, певец Дмитрий Певцов заявил, что планирует баллотироваться в Госдуму в качестве независимого кандидата. Артист признался, что отказался выдвигаться от какой-либо партии, поскольку ему важна поддержка людей.

Пресс-служба партии Справедливая Россия — За правду / Лина Белова

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