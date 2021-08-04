Жительница Якутии лишилась трех миллионов рублей из-за мошенников

Ангарск, 4 августа. Ангарские полицейские проводят проверку по факту хищения трех миллионов рублей у жительницы Якутии.

Накануне в полицию обратилась женщина с заявлением о мошенничестве. Жительница Якутия приехала в Ангарск на свадьбу к сыну. Пообщавшись здесь с телефонными мошенниками, она оформила кредит и перевела аферистам почти три миллиона рублей.

Полицейские установили, что 44-летней потерпевшей позвонили с неизвестного. Человек на том конце провода представился сотрудником банка и спросил, подавала ли она заявку на смену номера, к которому привязаны ее счета, а также на их рефинансирование. Услышав отрицательный ответ, злоумышленник заявил, что один из сотрудников банка подозревается в мошенничестве. Введя жертву в заблуждение, аферист предложил ей разоблачить выдуманного вора, для чего потребовалось оформить в банке кредит, а наличные перевести на «безопасный» счет.

Вскоре заявительнице позвонил еще один мошенник, представившийся работником следственного отдела. Мужчина сообщил, что они с банком якобы проводят спецоперацию, и женщина должна выполнять все инструкции. Сообщать детали денежных переводов сотрудникам банка в Ангарске мошенник запретил, сославшись на секретность дела.

Пострадавшая доверилась незнакомцам и полностью последовала их указаниям. В данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ведется расследование.

Жителей Королева предупредили о мошеннике, действующем от имени администрации. Об этом сообщило информационное агентство РИАМО.