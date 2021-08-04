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Около 50 человек пострадали при столкновении двух поездов в Чехии

  /   Обновлено: 04 августа 2021 10:37
Происшествия
Около 50 человек пострадали при столкновении двух поездов в Чехии
Невские Новости  /  Александра Щетинина

Прага, 4 августа. Два поезда с пассажирами столкнулись на юго-западе Чехии. В результате происшествия около 50 человек получили ранения.

ЧП произошло в районе города Домажлице. Информация о состоянии пострадавших уточняется.

На месте столкновения работают сотрудники экстренных служб. Специалисты выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее железнодорожные пути на юге от Парижа получили повреждения после провала грунта. В результате происшествия движение скоростных поездов было нарушено.

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чехия столкновение пассажирский поезд
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