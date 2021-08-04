Средняя стоимость нового автомобиля в России выросла за год на 12,5%

Москва, 4 августа. Средневзвешенная стоимость нового легкового автомобиля в России составляет 1 886 000 рублей, сообщило агентство «Автостат».

По сравнению с прошлым годом показатель вырос на 12,5%. Средняя цена иномарки составила 2 246 000 рублей (+14,4%), а отечественного автомобиля — 782 000 рублей (+11,6%). Значение рассчитывается исходя из средних показателей рекомендованных дистрибьютором цен и количества проданных по каждой модели с учетом модификаций.

Как стало известно ранее, в июле 2021 года автомобили массового сегмента подорожали в РФ на 2%. Наиболее резкий скачок цен отмечен на модели УАЗ, Genesis, Lada и Audi.

На этом фоне в России наблюдается рост спроса на подержанные авто. Вместе с тем на рынке наблюдается нехватка новых машин.