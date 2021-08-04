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Эфир: Как победа Пашиняна повлияет на отношения Армении с Турцией и Азербайджаном
Политика
Эфир: Как победа Пашиняна повлияет на отношения Армении с Турцией и Азербайджаном
Федеральное агентство новостей  / 

В среду, 4 августа, с 15:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» проходит прямой эфир, в ходе которого эксперты обсуждают политическую ситуацию в Армении.

Никол Пашинян вновь назначен премьер-министром Армении. Партия «Гражданский договор» победила на парламентских выборах 20 июня, набрав 53,91% голосов.

Национальное собрание Армении 8-го созыва состоит из 107 депутатов. Партия Никола Пашиняна «Гражданский договор» представлена 71 депутатом, оппозиционный блок «Айастан» («Армения») получил 29 мандатов, на третьем месте оказался блок «Честь имею» с семью мандатами.

В представительном органе власти и правительстве Армении идет распределение должностей. В республике сформировался новый политический ландшафт.

В студии Медиагруппы «Патриот» обсуждают особенности армянской политики. Как изменится правительство республики? Ожидать ли перемен в российско-армянских отношениях? Какие у Армении отношения с Турцией и Азербайджаном, есть ли перспектива их развития в позитивном ключе?

На эти и другие вопросы в рамках брифинга отвечает директор Института Кавказа в Ереване, армянский политолог Александр Искандарян. Гость студии рассказывает, как складывается ситуация в Нагорном Карабахе.

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