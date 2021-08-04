Шойгу: ОПК России достиг поставленных целей по гособоронзаказу в 2020 году

Москва, 4 августа. ОПК выполнил обязательства по программе военно-технического сотрудничества и гособоронзаказу в 2020 году несмотря на локдаун. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

По словам министра, российский оборонно-промышленный комплекс смог достичь поставленных целей в результате принятия президентом России Владимиром Путиным необходимых решений. Он отметил, что в результате введения нерабочих дней в марте большинство крупных предприятий вынужденно приостановили работу.

Однако, добавил Шойгу, под круглосуточным наблюдением Национального центра управления обороной удалось вернуть производственному процессу необходимый ритм, причем в достаточно короткие сроки.

Ранее сообщалось, что военные вузы Министерства обороны России пополнились 13 тысячами курсантов в 2021 году. Глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу подчеркнул, что наибольшим спросом среди будущих военных пользуются Рязанское училище ВДВ и командные вузы сухопутных войск.