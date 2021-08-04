Более 1,7 миллиарда прививок от COVID-19 сделали в Китае

Пекин, 4 августа. Китайские врачи в ходе массовой вакцинации населения сделали более 1,7 млрд прививок от коронавируса, сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

По территории государства уже распределили 1 708 356 000 доз препаратов против COVID-19. За минувшие 24 часа медики привили от коронавируса свыше 19,7 тысячи граждан. Для формирования коллективного иммунитета необходимо пройти вакцинацию более чем миллиарду человек, заявил эпидемиолог из КНР Шао Имин.

Прививочная кампания остается главным способом борьбы с пандемией. Современные препараты от COVID-19 способны защитить организм от известных мутаций SARS-CoV-2, рассказал главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко.