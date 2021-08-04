Сын Алибасова обвинил массажистку отца в пиаре на беременности от продюсера

Москва, 4 августа. Сын продюсера и основателя группы «На-На» Бари Алибасова рассказал, куда пропала беременная массажистка его отца Виктория Полторацкая.

История с беременностью девушки обсуждалась осенью прошлого года. Алибасов и его массажистка появлялись на ток-шоу, а также публиковали в соцсетях видео, говорившие об их близких отношениях.

Однако со временем Полторацкая исчезла из поля зрения публики. Похоже, после рассказов об ожидании ребенка она так и не родила. Алибасов-младший обвинил массажистку в пиаре на беременности от его отца. По словам сына продюсера, на самом деле Полторацкая была любовницей их бывшего пиар-директора Вадима Горжанкина.

«Он таким образом решил ее прославить. По факту он привел ее к папе домой. Отец был в курсе, что она объект пиара», — отметил Бари Алибасов — младший.

Сын основателя «На-На» уверяет, что массажистка хотела подсунуть его отцу документы якобы на бесплатные съемки, чтобы доход от них перечислялся Горжанкину. Кроме того, в задачи девушки входило сделать так, чтобы пиар-директор получал рекламные контракты. Узнав об этом, Алибасов-младший выгнал Горжанкина, пишет Teleprogramma.pro.

Сын продюсер предположил, что Полторацкая действительно ждала ребенка, но не от его 74-летнего отца, а от пиар-директора. По мнению Алибасова-младшего, именно из-за этого распалась семья Горжанкина.

После многочисленных скандалов Бари Алибасов посвящает время новому хобби. Продюсер занялся пошивом одежды для своей собаки.