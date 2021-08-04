Бывшая чиновница ответит за крупное мошенничество в Кемеровской области

Кемерово, 4 августа. Надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по факту крупного мошенничества. Перед судом предстанет экс-сотрудница Анжеро-Судженска.

Следователи считают, что начальница отдела бухгалтерии совершала махинации с документами, на основании которых ей начислялись денежные суммы, превосходившие размер зарплаты. Кроме того, за счет ее афер получали деньги не связанные с администрацией граждане.

Правоохранители подсчитали, что злоумышленница нанесла ущерб городу на 300 тысяч рублей.