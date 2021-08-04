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Бойцы инженерного соединения ВВО вылетели в Якутию для борьбы с лесными пожарами

  /   Обновлено: 04 августа 2021 10:21
Армия
Бойцы инженерного соединения ВВО вылетели в Якутию для борьбы с лесными пожарами
vk.com  /  Комитет по природным ресурсам

Якутск, 4 августа. Командование Восточного военного округа направило в Якутию военнослужащих для оказания помощи в борьбе с лесными пожарами.

Как сообщает пресс-служба ВВО, в регион на самолетах военно-транспортной авиации ВКС РФ вылетели 130 бойцов инженерного соединения.

До этого военнослужащие отдельной инженерной бригады, дислоцированной в Хабаровском крае, выполнили погрузку специальной военной техники на железнодорожные платформы. В Якутию будут переброшены путепрокладчики БАТ-2, бульдозеры, экскаваторы, автомобильные тягачи.

В Якутии уже долгое время бушуют лесные пожары из-за аномальной жары. Местные жители сообщали, что от дыма в воздухе не спасают даже маски и респираторы.

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якутия лесные пожары вво
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