Бойцы инженерного соединения ВВО вылетели в Якутию для борьбы с лесными пожарами

Якутск, 4 августа. Командование Восточного военного округа направило в Якутию военнослужащих для оказания помощи в борьбе с лесными пожарами.

Как сообщает пресс-служба ВВО, в регион на самолетах военно-транспортной авиации ВКС РФ вылетели 130 бойцов инженерного соединения.

До этого военнослужащие отдельной инженерной бригады, дислоцированной в Хабаровском крае, выполнили погрузку специальной военной техники на железнодорожные платформы. В Якутию будут переброшены путепрокладчики БАТ-2, бульдозеры, экскаваторы, автомобильные тягачи.

В Якутии уже долгое время бушуют лесные пожары из-за аномальной жары. Местные жители сообщали, что от дыма в воздухе не спасают даже маски и респираторы.