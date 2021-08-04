Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 августа 11:24
11:22
Технологии
Специальная комиссия изучит детали инцидента с российским модулем «Наука» на МКС
11:21
Общество
Переехавший в Люксембург россиянин перечислил самые сложные моменты эмиграции
11:21
Экономика
Минфин РФ не исключил роста экономики в 2021 году выше 4%
11:21
Общество
Пенсионер из Дагестана за два часа пробежки скинул почти 6 килограммов
11:21
Общество
В Самарской области полицейские спасли заблудившуюся в лесу семью
11:19
Политика
Украинская делегация прибыла в Вашингтон для подготовки визита Зеленского
11:18
Происшествия
Один турист погиб и двое пострадали при камнепаде в горах КБР
11:16
Общество
Смольный планирует открыть 12 новых станций метро в Петербурге к 2032 году
11:16
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон провели отпуск с детьми на островах
11:15
Общество
Коронавирус выявили у 22 589 человек в России за сутки
Все новости

Пожар у якутского села Кылайы за сутки распространился на 2,5 га
Происшествия
Пожар у якутского села Кылайы за сутки распространился на 2,5 га
 /  Пресс-служба Федеральной Авиалесоохраны

Якутск, 4 августа. Лесной пожар у села Кылайы Усть-Алданского района в Якутии стремительно распространяется — за сутки его площадь увеличилась до 2,5 тыс. га.

Накануне огонь охватил 300 га леса. Власти заявили об угрозе распространения пожара на населенный пункт. Пламя бушует на расстоянии одного километра от него. Сотрудники МЧС эвакуировали из села 138 человек, из них 84 — дети.

Пункты временного размещения развернуты в населенных пунктах Бярийе, Тит-Ары, Танда. Экстренные службы ведут прокладку минерализованной полосы и встречный отжиг с северной стороны населенного пункта. Открытый огонь наблюдается с южной стороны в районе местности Багадьы.

Местные жители принимают активное участие в тушении, сообщает портал Deita. Ночью сельчане боролись с огнем вместе с Авиалесоохраной и силами МЧС.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Пожар у якутского села Кылайы за сутки распространился на 2,5 га
пожар якутия леса
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru