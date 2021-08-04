Пожар у якутского села Кылайы за сутки распространился на 2,5 га

Якутск, 4 августа. Лесной пожар у села Кылайы Усть-Алданского района в Якутии стремительно распространяется — за сутки его площадь увеличилась до 2,5 тыс. га.

Накануне огонь охватил 300 га леса. Власти заявили об угрозе распространения пожара на населенный пункт. Пламя бушует на расстоянии одного километра от него. Сотрудники МЧС эвакуировали из села 138 человек, из них 84 — дети.

Пункты временного размещения развернуты в населенных пунктах Бярийе, Тит-Ары, Танда. Экстренные службы ведут прокладку минерализованной полосы и встречный отжиг с северной стороны населенного пункта. Открытый огонь наблюдается с южной стороны в районе местности Багадьы.

Местные жители принимают активное участие в тушении, сообщает портал Deita. Ночью сельчане боролись с огнем вместе с Авиалесоохраной и силами МЧС.