Дуэйн «Скала» Джонсон не появится в 10 и 11 частях «Форсажа»

Лос-Анджелес, 4 августа. Продюсер «Форсажа» Хирам Гарси подтвердил, что в следующих частях франшизы не появится Дуэйн Джонсон. Фанаты уверены, что актер отказался от съемок из-за конфликта с Вином Дизелем.

Весной 2018 года Дуэйн «Скала» Джонсон дал откровенное интервью журналу Rolling Stone, где заявил что ему понадобится время для улаживания конфликта со звездой «Форсажа» Вином Дизелем. Голливудский актер добавил, что не уверен, будут ли они работать вместе и дальше над франшизой.

После выхода восьмой части стало понятно, что ссора Джонсона и Дизеля только набирает обороты. Артисты не появились ни в одном кадре вместе. Позже «Скала» подтвердил — они снимались с Вином Дизелем по отдельности и даже не пересекались на съемочной площадке.

На днях один из продюсеров франшизы Хирам Гарсия подтвердил, что следующие части блокбастера выйдут без участия Джонсона. В беседе с корреспондентом Collider он заявил, что «Скала» отказался от съемок по «очевидным причинам». По словам Гарсия, студия Universal уже начала обдумывать, как поступить с персонажем Дуэйна Джонсона в сиквелах.

Судя по всему, голливудский актер не сильно расстроен разрывом контракта с Universal на съемки в «Форсаже». Джонсону не обделен предложениями кинокомпаний. Так, недавно вышел приключенческий фильм «Круиз по джунглям» с его участием. Кроме того, «Скала» раздумывает о возвращении в реслинг после слов своего коллеги Джона Сина.