Памфилова назвала бесперспективной идею обязательного голосования

Москва, 4 августа. Обязательное голосование не приживется на территории России, поскольку у граждан сильно развито чувство свободы, считает глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

Руководитель Центризбиркома заявила, что это бесперспективная идея. У россиян очень развито чувство внутренней свободы. Чем больше на граждан будут давить, тем чаще они будут искать новые пути, чтобы ускользнуть от принуждения, пишет РИА Новости.

Элла Памфилова ранее сообщила, что ЦИК принял свыше 16 тыс. заявлений от граждан, которые хотят участвовать в электронном голосовании. По ее словам, прием документов стартовал 2 августа.