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Кузбасские росгвардейцы спасли из загоревшейся бани пенсионерку и внука

  /   Обновлено: 04 августа 2021 09:57
Общество
Кузбасские росгвардейцы спасли из загоревшейся бани пенсионерку и внука
arh112.ru  /  Безопасность Архангельской области

Кемерово, 4 августа. Экипаж Росгвардии во время ночного патрулирования заметил горящую пристройку. Бойцы вывели из нее пожилую женщину и школьника.

Сотрудники правоохранительных органов обратили внимание на густой дым, исходящий от частного дома, расположенного в городе Белово. Тогда росгвардейцы вызвали на место происшествия спасателей, а сами бросились на помощь людям.

Они спасли 65-летнюю хозяйку жилья и ее 15-летнего внука, а после с помощью ведер с водой не позволили огню перекинуться на соседние дома. Сейчас специалисты выясняют причины возникновения возгорания.

Пожарные Москвы потушили пожар в кафе возле станции «Коньково», передает издание РИАМО. Пламя охватило почти все здание, но благодаря действиям спасателей инцидент обошелся без жертв.

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