Перенесший два инсульта 80-летний водитель насмерть сбил женщину под Ростовом

Ростов-на-Дону, 4 августа. Гибель пешехода и последующее столкновение транспортных средств произошло в результате обгона по обочине в поселке Новобессергеневка Ростовской области.

Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по региону, 80-летний водитель, управляя автомобилем LADA, решил обогнать справа попутно идущий транспорт. В результате маневра он допустил наезд на женщину, которая шла по обочине, и врезался в автомобиль Mercedes.

После столкновения LADA перевернулась, водителю отечественного автомобиля потребовалась медицинская помощь. Пешеход скончался на месте происшествия.

В процессе следственных мероприятий, со слов родственников виновника ДТП, сотрудники выяснили, что 80-летний водитель уже перенес два инсульта.

В настоящее время проводится проверка, специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее ФАН сообщал, что бывший сотрудник ростовского ГИБДД оказался под следствием за превышение должностных полномочий и фальсификации доказательств. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК по Ростовской области.