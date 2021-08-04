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Глава МИД Украины исключил шантаж в переговорах Зеленского и Байдена

  /   Обновлено: 04 августа 2021 09:58
Политика
Глава МИД Украины исключил шантаж в переговорах Зеленского и Байдена
Global Look Press  /  Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency

Киев, 4 августа. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба высказался о предстоящих переговорах президентов Украины Владимира Зеленского и США Джозефа Байдена.

Дипломат сообщил, что визит украинского лидера в Вашингтон состоится 30 августа. По словам Кулебы, стороны будут вести беседу как союзники. В ходе встречи глав государств не будет повышенных тонов или шантажа.

Ранее Дмитрий Кулеба сравнил интеграцию Украины в Евросоюз с наращиванием экономических мышц. По его словам, это позволит Европе усилить глобальное влияние.

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