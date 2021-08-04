Николай Бурляев рассказал о разводе со звездой «Кавказской пленницы» Натальей Варлей

Москва, 4 августа. Актер Николай Бурляев, известный по фильмам «Иваново детство» и «Андрей Рублев», намекнул, что развелся с первой супругой Натальей Варлей из-за ее непростого характера.

Личная жизнь Николай Бурляев всегда била ключом. За его плечами романы со многими звездами советского и российского кино, среди которых Наталья Бондарчук и Инга Шатова. Однако особые чувства актер питал к звезде «Кавказской пленницы» Наталье Варлей. Бурляев в своих интервью не раз отмечал, что Варлей была его первой большой любовью, поэтому, несмотря на расставания, он всегда рад общению с ней.

Актеров познакомил общий знакомый. Позже Наталья Варлей признавалась, что еще школьницей посмотрела фильм «Иваново детство» и влюбилась в Бурляева, который играл в картине Ивана Бондарева. Роман между молодыми артистами вспыхнул очень быстро, а через месяц пара пошла в ЗАГС. От свадьбы влюбленных отговаривали все друзья, ведь им тогда едва исполнилось по 20 лет.

Как и предвещали знакомые, брак актеров оказался недолговечным. Причины развода не раскрывали ни Варлей, ни Бурляев. Однако недавно звезда фильма «Иваново детство» намекнул, что камнем преткновения в отношениях с первой супругой стал ее трудный характер.

«Наташа — моя первая любовь, и я рад ее видеть, слушать. Она пишет прекрасные стихи. Жаль, что очень мало снимается в кино. Наташа — человек очень достойный, хотя и сложный», — признался Бурляев в беседе с «Экспресс газетой».

Николай Бурляев вписал свое имя в историю отечественного кино благодаря ролям в фильмах именитого режиссера Андрея Тарковского. Артист неоднократно признавался в любви к постановщику и с восхищением отзывался о его таланте. Однако, как отметил Бурляев, есть однако вещь, которую он никогда не сможет простить Тарковскому.