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Пригожин добился признания недействительным брачного договора Соболь и Мохова

  /   Обновлено: 04 августа 2021 09:49
Общество
Пригожин добился признания недействительным брачного договора Соболь и Мохова
ТАСС  /  Метцель Михаил

Москва, 4 августа. Решение о признании недействительным брачного договора сторонницы блогера Алексея Навального Любови Соболь и ее супруга Сергея Мохова вступило в законную силу.

Пресс-служба компании «Конкорд» сообщила, что на сайте Симоновского суда была обнародована информация о возврате апелляционной жалобы ответчика в рамках дела об оспаривании брачного договора Любови Соболь и Сергея Мохова. Это означает, что формально решение о признании контракта между супругами недействительным вступило в законную силу.

«Юридическая служба компании «Конкорд» информирует, что намерена подать заявку на изготовление двух заверенных копий решения с отметкой о вступлении в законную силу для ФССП и нотариуса», — сказано в сообщении.

Арбитражный районный суд Москвы 28 октября 2019 года взыскал с «Фонда борьбы с коррупцией»1 (ФБК1 — НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России), а также с Любови Соболь и Алексея Навального по 29,2 млн рублей. Сторонница блогера попыталась избежать наказания и переписала все свое имущество на супруга. В числе переписанной собственности Соболь были серьги, сумки, мебель, техника и шубы. Долг перед предпринимателем Евгением Пригожиным вынудил ее переписать ценности на мужа, однако это не помогло Соболь избежать ответственности.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.

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