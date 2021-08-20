Могут ли на рынке одежды для «Юнармии» шить форму не по уставу: расследование ФАН

В редакцию ФАН поступило обращение с просьбой разобраться в ситуации, которая сложилась на рынке одежды, производящейся специально для Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» (ВВПОД «Юнармия»).

Из обращения следует, что компания ООО «Форест Хантер», возможно, выпускает одежду, не соответствующую установленным правилам ношения форменной одежды, знаков различия, знаков отличия и иных геральдических знаков участниками «Юнармии».

Как стало известно ФАН, фирма имеет лицензию на право использования товарного знака. Однако из информации, предоставленной на сайте магазина, можно предположить, что одежда не совсем соответствует уставу движения «Юнармия».

Согласно правилам движения, в летнюю форму юнармейцев входят футболки красного цвета, рубашки поло красного цвета, толстовки бежевого цвета, куртки демисезонной бежевого цвета и так далее. Одежда других цветов в уставе не прописана.

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Тем не менее ООО «Форест Хантер» предлагает в своем ассортименте толстовку сиреневого цвета, что, на наш взгляд, не соответствует утвержденной правилами униформе участников движения.

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Согласно тому же уставу движения, все юнармейцы должны выглядеть в строю гармонично, соблюдая единый цвет формы, прописанный в правилах. Это особенно необходимо на показательных выступлениях, сборах и форумах.

Федеральное агентство новостей / Игорь Веретин

Однако проблемы на рынке одежды для юнармейцев могут оказаться еще шире. ФАН также обнаружил несколько компаний, которые производят форму для участников движения, и, скорее всего, не имеют на это лицензии.

— Фабрика «Весна» г. Ставрополь - http://куплюформу.рф/catalog/yunarmiya

— ИП Кукова Анастасия Валерьевна, г. Москва - https://kombat-shop.ru/catalog/patriot/

— ИП Беленко С. А., г. Ставрополь - https://belenko-sa.tiu.ru/

На сайтах данных магазинов среди ассортимента можно увидеть предметы одежды для участников движения, однако информации о том, что компании имеют лицензию или иной документ, разрешающий использовать товарный знак «Юнармии» при производстве одежды, нам пока найти не удалось.

ФАН пообщался с юристом Иваном Кузнецовым. Он объяснил, что может грозить компаниям за производство одежды без лицензии на использование товарного знака.

«Есть специальные организации, которые проверяют такие магазины. Если они выявляют нарушение авторских прав, то на компанию возлагается штраф в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения, в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров произведения, в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения тем способом, который использовал нарушитель», — пояснил юрист.

Собирая данные о компаниях, которые имеют лицензию на использование товарного знака «Юнармия», ФАН удалось найти пока лишь одну фирму, предлагающую форму по уставу движения. ООО «Магазин АР Петроградская» имеет лицензию от «Юнармии» на пошив формы, на сайте магазина указаны состав изделия, назначение и информацию о наличии элемента защиты товарного знака.

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Молодежное движение «Юнармия» к концу этого года будет насчитывать уже миллион человек. Об этом ранее сообщил замминистра обороны РФ Андрей Картаполов. Ведомство и дальше планирует проводить работу по развитию движения.