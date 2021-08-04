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Кабмин РФ изучит варианты адаптации экономики к зеленой энергетике
Экономика
Кабмин РФ изучит варианты адаптации экономики к зеленой энергетике
Global Look Press  /  Ralph Lauer / ZUMAPRESS.com

Москва, 4 августа. Правительство Российской Федерации намерено создать рабочие группы, которые выяснят возможности адаптации экономики страны к глобальному переходу на зеленую энергетику.

Анализ будет проведен по распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина. Кабмин готовится к снижению спроса на традиционное топливо на фоне развития альтернативной энергетики, передает РБК. Издание ссылается на близкий к правительству источник, а также на слова принимающего участие в работе федерального чиновника.

Куратором рабочих групп должен стать первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Решение об их создании принималось в начале лета на фоне планов КНР и ЕС по борьбе с изменением климата. Собеседники издания заявляют, что перед правительством стоит задача определить риски и возможности глобального энергоперехода для экономики России.

В «Газпроме» уверены, что Россия может сохранить лидерство на энергетическом рынке ЕС за счет поставок водорода. Производство «голубого» углеродно-нейтрального топлива возможно уже сегодня, считают представители холдинга.

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Все новости / Экономика / Кабмин РФ изучит варианты адаптации экономики к зеленой энергетике
кабмин экономика энергетика зеленая энергетика
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