Мария Захарова описала «Крымскую платформу» цитатой из «Служебного романа»

Москва, 4 августа. Украина не располагает достаточными финансовыми ресурсами, чтобы ежегодно проводить саммит «Крымская платформа», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова сообщила, что Киев будет искать возможность проведения «Крымской платформы» в рамках ООН.

«Мы будем думать, как и куда «парковать Крымскую платформу»», — сказала Джапарова.

Мария Захарова, комментируя это заявление, вспомнила сцену из советского фильма «Служебный роман», где героиня Ольга Рыжова говорит своему другу Юрию Самохвалову о финансах. Рыжова напоминает главному герою о том, как они вместе сбежали с лекций по финансам и отправились в кафе-мороженое, где Самохвалов «все шикарно заказал, а потом у него денег не хватило».

«Золотые слова: финансами и правом надо заниматься, а не парковать платформы», — заметила российский дипломат.

Ранее сообщалось, что «Крымская платформа» досрочно потерпела фиаско. Пренебрежительное отношение к саммиту выразили даже США.