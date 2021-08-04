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Эфир: Удается ли бизнесу соблюдать требования по вакцинации сотрудников
Общество
Эфир: Удается ли бизнесу соблюдать требования по вакцинации сотрудников
Федеральное агентство новостей  / 

В среду, 4 августа, с 12:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» обсуждают вакцинацию работников сферы услуг и госучреждений.

Напомним, предприятия сферы услуг и госучреждения в Петербурге к 1 октября должны обеспечить вакцинацию 80% своих сотрудников. А в Москве власти уже начали проверку соблюдения требований по вакцинации от COVID-19.

В соответствии с КоАП РФ, штрафы для предприятий-нарушителей могут составлять от 30-50 тысяч до 300 тысяч или даже 1 млн рублей — в зависимости от типа организации. Свои жесткие ограничения действуют и в странах Европейского союза, и в США.

Как COVID-19 повлиял на малый бизнес в России и США?

Отличается ли отношение к вакцинации в нашей стране и в Америке? 

Достаточна ли поддержка малого бизнеса со стороны государства? 

Есть ли фундаментальные изменения в отношениях предпринимателей и власти в России?

На эти и другие вопросы отвечает эксперт московского отделения «Опоры России», основательница и владелица сети салонов красоты бизнес-класса в Нью-Йорке, Москве и Санкт-Петербурге Екатерина Сухотина.

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