Эфир: Удается ли бизнесу соблюдать требования по вакцинации сотрудников

В среду, 4 августа, с 12:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» обсуждают вакцинацию работников сферы услуг и госучреждений.

Напомним, предприятия сферы услуг и госучреждения в Петербурге к 1 октября должны обеспечить вакцинацию 80% своих сотрудников. А в Москве власти уже начали проверку соблюдения требований по вакцинации от COVID-19.

В соответствии с КоАП РФ, штрафы для предприятий-нарушителей могут составлять от 30-50 тысяч до 300 тысяч или даже 1 млн рублей — в зависимости от типа организации. Свои жесткие ограничения действуют и в странах Европейского союза, и в США.

Как COVID-19 повлиял на малый бизнес в России и США?

Отличается ли отношение к вакцинации в нашей стране и в Америке?

Достаточна ли поддержка малого бизнеса со стороны государства?

Есть ли фундаментальные изменения в отношениях предпринимателей и власти в России?

На эти и другие вопросы отвечает эксперт московского отделения «Опоры России», основательница и владелица сети салонов красоты бизнес-класса в Нью-Йорке, Москве и Санкт-Петербурге Екатерина Сухотина.