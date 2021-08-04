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Армия
Спецназ ВС России и Узбекистана начал учения близ границы с Афганистаном
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Спецназ ВС России и Узбекистана начал учения близ границы с Афганистаном
Армия
Спецназ ВС России и Узбекистана начал учения близ границы с Афганистаном
mil.ru  /  Минобороны РФ

Москва, 4 августа. Военнослужащие ВС России и Узбекистана приступили к совместным маневрам на горном полигоне «Термез», который расположен недалеко от узбекско-афганской границы.

В учениях задействованы подразделения сил специального назначения армий обоих государств, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО). Из опубликованного релиза стали известны подробности боевого слаживания военных России и Узбекистана.

«Подразделения спецназа двух стран совершили 15-километровый марш, преодолев противопехотные заграждение, ров с водой, разрушенную стену и туннель», — отмечается в документе.

Особое внимание в ходе учений было уделено отработке боевых задач с использованием альпинистского снаряжения и тактической стрельбе, подчеркнули представители ЦВО.

Ранее стало известно о нападении боевиков на резиденцию министра обороны Афганистана в одном из районов Кабула, с использованием заминированного автомобиля и стрелкового оружия.

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россия спецназ узбекистан учеия
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