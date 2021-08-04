Повысившего цены на жилье застройщика в Дагестане проверит прокуратура

Махачкала, 4 августа. Врио главы Дагестана Сергей Меликов попросил прокуратуру республики проверить законность действий строительной компании, которая требует с пайщиков дополнительные взносы для завершения строительства жилых домов. Соответствующее обращение в надзорный орган должно подготовить региональное правительство.

Вопрос с завышением цен на жилье компанией «Арси Групп» был поднят на заседании республиканского оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса. Глава Дагестана отметил, что к нему поступают жалобы жителей на действия стройфирмы.

«Меликов поручил вице-премьеру подготовить обращение в прокуратуру региона с просьбой дать правовую оценку компании «Арси Групп», — говорится в сообщении пресс-службы руководителя республики.

«Арси Групп» ведет строительство нескольких жилых домов в дагестанском Каспийске. В прошлом месяце компания уведомила своих пайщиков о необходимости внесения дополнительных средств в связи с повышением цен на стройматериалы и, соответственно, себестоимости возводимого жилья. Каждый пайщик должен доплатить застройщику несколько тысяч рублей за квадратный метр приобретаемой квартиры, что вызвало негодование пайщиков.

Ранее ФАН сообщал, что за пять первых месяцев 2021 года минстроем Дагестана было выявлено почти 50 объектов незаконного строительства. Всего за предыдущие годы в республике с нарушением законодательства было возведено более 450 многоквартирных домов.