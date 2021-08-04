Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 августа 11:23
11:22
Технологии
Специальная комиссия изучит детали инцидента с российским модулем «Наука» на МКС
11:21
Общество
Переехавший в Люксембург россиянин перечислил самые сложные моменты эмиграции
11:21
Экономика
Минфин РФ не исключил роста экономики в 2021 году выше 4%
11:21
Общество
Пенсионер из Дагестана за два часа пробежки скинул почти 6 килограммов
11:21
Общество
В Самарской области полицейские спасли заблудившуюся в лесу семью
11:19
Политика
Украинская делегация прибыла в Вашингтон для подготовки визита Зеленского
11:18
Происшествия
Один турист погиб и двое пострадали при камнепаде в горах КБР
11:16
Общество
Смольный планирует открыть 12 новых станций метро в Петербурге к 2032 году
11:16
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон провели отпуск с детьми на островах
11:15
Общество
Коронавирус выявили у 22 589 человек в России за сутки
Все новости

Повысившего цены на жилье застройщика в Дагестане проверит прокуратура
Общество
Повысившего цены на жилье застройщика в Дагестане проверит прокуратура
Невские Новости  / 

Махачкала, 4 августа. Врио главы Дагестана Сергей Меликов попросил прокуратуру республики проверить законность действий строительной компании, которая требует с пайщиков дополнительные взносы для завершения строительства жилых домов. Соответствующее обращение в надзорный орган должно подготовить региональное правительство.

Вопрос с завышением цен на жилье компанией «Арси Групп» был поднят на заседании республиканского оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса. Глава Дагестана отметил, что к нему поступают жалобы жителей на действия стройфирмы.

«Меликов поручил вице-премьеру подготовить обращение в прокуратуру региона с просьбой дать правовую оценку компании «Арси Групп», — говорится в сообщении пресс-службы руководителя республики.

«Арси Групп» ведет строительство нескольких жилых домов в дагестанском Каспийске. В прошлом месяце компания уведомила своих пайщиков о необходимости внесения дополнительных средств в связи с повышением цен на стройматериалы и, соответственно, себестоимости возводимого жилья. Каждый пайщик должен доплатить застройщику несколько тысяч рублей за квадратный метр приобретаемой квартиры, что вызвало негодование пайщиков.

Ранее ФАН сообщал, что за пять первых месяцев 2021 года минстроем Дагестана было выявлено почти 50 объектов незаконного строительства. Всего за предыдущие годы в республике с нарушением законодательства было возведено более 450 многоквартирных домов.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Повысившего цены на жилье застройщика в Дагестане проверит прокуратура
россия дагестан прокуратура строительство повышение цен арси групп
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru