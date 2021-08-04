Каратистка Чернышева пропустит Олимпиаду из-за положительного теста на коронавирус

Токио, 4 августа. Российская каратистка Анна Чернышева не сможет выступить на летних Олимпийских играх в Токио. Она сдала обязательный тест на коронавирус, который оказался положительным.

Чернышева стала единственной каратисткой из России, отобравшейся на Олимпиаду. Спортсменка должна была выступить на играх 5 августа в весовой категории до 55 килограммов. Всего на турнир были заявлены десять участниц. О снятии Чернышевой с соревнований рассказала Федерация каратэ России.

«Ее обязательный для всех участников Игр тест на COVID-19 оказался положительным. Таким же неутешительным оказался и контрольный тест…» — отмечается в сообщении.

Олимпийские игры в Токио открылись 23 июля, соревнования продолжатся до 8 августа. Согласно опросам, в этом году россияне неактивно следят за Олимпиадой. Вице-президент Союза национальных и неолимпийских видов спорта России Петр Казанский ранее объяснил, почему жители России стали реже смотреть соревнования.