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Что стоит за военными учениями ВСУ на границе с Белоруссией
Политика
Что стоит за военными учениями ВСУ на границе с Белоруссией
Федеральное агентство новостей  / 

Военные учения Вооруженных сил Украины в Черниговской области направлены против Белоруссии, так считают опрошенные ФАН политологи и журналисты.

Маневры ВСУ

Украинские правоохранители провели антитеррористические учения в Черниговской области, которая граничит с Белоруссией и Брянской областью России. Об этом сообщила пресс-служба государственной пограничной службы страны.

«Совместные специальные тренировки проходили на днях в Черниговской области с целью противодействия совершению террористических актов в воздушном пространстве Украины. Общее руководство тренировок осуществляла Служба безопасности Украины», — говорится в сообщении.

Что стоит за военными учениями ВСУ на границе с Белоруссией
Федеральное агентство новостей  / 

По данным ведомства, в ходе тренировок отработан алгоритм действий и взаимодействие между пограничниками, подразделениями вооруженных сил и другими правоохранительными структурами в случае несанкционированных полетов над территорией страны.

Против Минска

Политолог Владимир Карасев заметил, что действия Киева направлены в первую очередь против Минска. Власти Белоруссии слишком много времени уделяли Украине, пытались понравиться.

«Но Киев просто использовал Белоруссию в войне с Донбассом. Но когда украинское свинство коснулось лично президента Белоруссии, ситуация вошла в нормальное русло. Ибо ненормально, когда страна, которая чествует победу Красной армии в Великой Отечественной войне, имеет отношения со страной, которая на государственном уровне поддерживает нацизм. Учения ВСУ будут продолжаться по всей линии соприкосновения как с Россией, так и с Белоруссией. Президент США Джо Байден руководство ВСУ сменил, деньги на учения выделил. Будут отрабатывать», — заключил Владимир Карасев.

Что стоит за военными учениями ВСУ на границе с Белоруссией
Федеральное агентство новостей  / 

Кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин отметил, что регион проведения учений был выбран принципиально. Это вызов не только Москве, но и Минску. Это ответ на слова белорусского лидера Александра Лукашенко о том, что если будет угроза союзному государству, то российские войска будут размещены на территории Белоруссии.

«Не исключено, что в рамках учений прощупываются «тонкие» места границы с целью дальнейшей заброски диверсантов, а в этом Украина с 2014 года преуспела, направляя своих шпионов в Крым и в Ростовскую область», — заключил Антон Бредихин.

Ранее военный эксперт Борис Рожин рассказал, что Киев часто проводит подобного рода маневры по всей территории Украины. Однако таким образом украинскую армию готовят к боевым действиям в городах Донецкой и Луганской народных республик.

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