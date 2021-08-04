Подсчитаны возможные доходы бюджета РФ после запуска беспилотных грузовиков

Москва, 4 августа. Бюджет Российской Федерации может пополниться благодаря запуску беспилотных грузовиков на трассе М-11 «Нева».

Дорога соединяет Москву и Санкт-Петербург. Инициатива обеспечит пополнение российского бюджета за счет налоговых поступлений. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на данные НТИ «Автонет».

«Прирост налоговых поступлений в бюджет РФ в год за счет использования беспилотных автомобилей составит 0,5 млрд рублей», — заявили в организации.

Достичь данных показателей получится с помощью увеличения грузоперевозок. Трафик беспилотных транспортных грузовых средств по трассе к 2024 году должен достичь отметки в 186 тысяч перевозок в год.

Ученые из Российской Федерации создали катер-беспилотник для борьбы с браконьерством. Автономное судно является разработкой специалистов из Центра технологических проектов Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.