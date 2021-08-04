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Неандертальцы оставили рисунки на сталагмитах в Испании 60 тысяч лет назад
Наука
Неандертальцы оставили рисунки на сталагмитах в Испании 60 тысяч лет назад
pixabay.com

Мадрид, 4 августа. Международная группа ученых обнаружила рисунки на сталагмитах в испанской пещере. Доказано, что их сделали неандертальцы примерно 60 тыс. лет назад.

Вымерший вид предков современного человека оказался более развитым, чем считалось. Впервые о наличии у неандертальцев примитивного искусства специалисты заговорили в 2018 году. Они предполагали, что пигмент красной охры на сталагмитах в испанской пещере Куэва-де-Ардале как-то связан с деятельностью предков современного человека.

Другие ученые, напротив, не исключали, что пигмент образовался естественным путем. Новое исследование показало, что его наносили на сталагмиты через разбрызгивание и выдувание. К тому же текстура охры не соответствовала образцам естественного происхождения из других пещер, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Исчезновение неандертальцев может быть связано с генетической болезнью, заявили генетики из университета Экс-Марсель во Франции. Заболевание могло развиться после спаривания с предками современных людей. К такому выводу специалисты пришли, проведя ряд исследований.

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испания искусство неандертальцы
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