Россиянам дали советы, как хорошо и недорого отдохнуть в Крыму

Симферополь, 4 августа. Эксперт в курортной сфере Анатолий Тарасенко дал путешественникам несколько советов по недорогому и качественному отдыху в Крыму.

Самостоятельно планирующим свою поездку на полуостров туристам лучше бронировать билеты заранее, поскольку ближе к дате отправления цены на отдых будут сильно расти. Путешественникам также стоит обратить внимание на более выгодные пакетные туры. Такие путевки лучше приобретать незадолго до поездки, поскольку туристы нередко отказываются от них в последний момент, и туроператорам приходится их продавать по очень низкой цене, объяснил эксперт в комментарии РИА Новости.

Доходы Крыма летом 2021 года увеличились в полтора раза благодаря большому турпотоку, сообщает интернет-газета «Ридус». Местные мошенники придумывают различные способы обмана гостей города. Недобросовестные местные жители начали просить у туристов плану за проход на пляж, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Уровень преступности в Крыму также вырос с приходом курортного сезона. Власти полуострова направили более 200 полицейских для обеспечения безопасности на курортах республики.