Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 августа 09:54
09:53
Происшествия
Экс-сотрудник донского ГИБДД пойдет под суд за превышение должностных полномочий
09:51
Общество
Повысившего цены на жилье застройщика в Дагестане проверит прокуратура
09:50
Общество
Посол Сербии в России скончался от сердечного приступа
09:49
Политика
Глава МИД Украины исключил шантаж в переговорах Зеленского и Байдена
09:48
Шоу-бизнес
Николай Бурляев рассказал о разводе со звездой «Кавказской пленницы» Натальей Варлей
09:48
Общество
Пригожин добился признания недействительным брачного договора Соболь и Мохова
09:47
Экономика
Кабмин РФ изучит варианты адаптации экономики к зеленой энергетике
09:45
Происшествия
Петербуржец нашел на Пулковском шоссе мужчину с простреленной ногой
09:44
Политика
Мария Захарова описала «Крымскую платформу» цитатой из «Служебного романа»
09:43
Армия
Спецназ ВС России и Узбекистана начал учения близ границы с Афганистаном
Все новости

Россиянам дали советы, как хорошо и недорого отдохнуть в Крыму

  /   Обновлено: 04 августа 2021 09:31
Общество
Россиянам дали советы, как хорошо и недорого отдохнуть в Крыму
Федеральное агентство новостей  /  Екатерина Кухарева

Симферополь, 4 августа. Эксперт в курортной сфере Анатолий Тарасенко дал путешественникам несколько советов по недорогому и качественному отдыху в Крыму.

Самостоятельно планирующим свою поездку на полуостров туристам лучше бронировать билеты заранее, поскольку ближе к дате отправления цены на отдых будут сильно расти. Путешественникам также стоит обратить внимание на более выгодные пакетные туры. Такие путевки лучше приобретать незадолго до поездки, поскольку туристы нередко отказываются от них в последний момент, и туроператорам приходится их продавать по очень низкой цене, объяснил эксперт в комментарии РИА Новости.

Доходы Крыма летом 2021 года увеличились в полтора раза благодаря большому турпотоку, сообщает интернет-газета «Ридус». Местные мошенники придумывают различные способы обмана гостей города. Недобросовестные местные жители начали просить у туристов плану за проход на пляж, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Уровень преступности в Крыму также вырос с приходом курортного сезона. Власти полуострова направили более 200 полицейских для обеспечения безопасности на курортах республики.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Россиянам дали советы, как хорошо и недорого отдохнуть в Крыму
крым тарасенко путешествия
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru