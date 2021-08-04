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Экс-сотрудник донского ГИБДД пойдет под суд за превышение должностных полномочий
Происшествия
Экс-сотрудник донского ГИБДД пойдет под суд за превышение должностных полномочий
сайт следственного управления Следственного комитета по Ростовской области  /  Неизвестен

Ростов-на-Дону, 4 августа. Бывший сотрудник ростовского ГИБДД оказался под следствием за превышение должностных полномочий и фальсификации доказательств. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК по Ростовской области.

Как пояснили в ведомстве, летом прошлого года сотрудник ГИБДД прибыл на место аварии и, не проверив подлинность документов виновников ДТП, составил подложное постановление и схему, указав вместо женщины, управляющей автомобилем ее супруга, которого на тот момент не было даже в автомобиле.  

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд. Сотрудник ГИБДД обвиняется по трем статьям: превышение должностных полномочий, служебный подлог и фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности.

Ранее ФАН рассказывал, как группа лиц, действуя по предварительному сговору, предложила донскому коммерсанту решить его проблему за 7,7 млн рублей. За эти деньги мошенники обещали помочь с уголовным делом и вернуть предметы, принадлежавшие фирме. Сумму самой взятки для решения «вопросов» с сотрудниками правоохранительных органов в СК не уточняют.

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Все новости / Происшествия / Экс-сотрудник донского ГИБДД пойдет под суд за превышение должностных полномочий
следственный комитет гибдд ростов на дону
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