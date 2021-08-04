Один человек погиб и семеро пострадали в ДТП на красноярской трассе

Красноярск, 4 августа. Лобовое столкновение двух автомобилей ВАЗ привело к гибели людей. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства случившегося.

Смертельная авария произошла на 90-м километре дороги "Ачинск — Ужур — Троицкое".

Водитель автомобиля ВАЗ 21093 не убедился в безопасности маневра и выехал на полосу встречного движения, где в этот момент ехал ВАЗ 21065. Виновник аварии съехал в кювет и загорелся. Водитель получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.

Мужчина за рулем второй легковушки был доставлен в больницу. Всего пострадали шесть человек, включая двоих несовершеннолетних. Сотрудники правоохранительных органов работают на месте происшествия и устанавливают обстоятельства случившегося.

Несколько дней назад пьяный водитель спровоцировал смертельную аварию в Приморье, сообщал портал Deita. Он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.