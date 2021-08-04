Поставки вакцин из России выросли почти в 32 раза за год

Москва, 4 августа. Экспортные поставки вакцин из Российской Федерации с начала 2021 года увеличились в 31,8 раза в стоимостном выражении.

Показатель приводится по сравнению с результатами зарубежных продаж вакцин год к году. Так, за тот же период прошлого года Россия поставила в другие страны вакцин на 9,5 миллиона долларов, согласно данным Федеральной таможенной службы (ФТС). По классификационному коду ТН ВЭД 3002200009 (который обозначает «прочие вакцины для людей»), с января по май 2021 года было экспортировано фармацевтической продукции на 303,6 миллиона долларов.

За три года (с 2018 по 2020) РФ поставила за границу 468,3 т медицинских препаратов по цене 182,1 миллиона долларов, пишет РБК. Журналисты выяснили, что экспорт вакцин для профилактики COVID-19 также идет под вышеуказанным кодом.

Ранее выяснилось, что в России может появиться вакцина от коронавируса из КНР. Препарат V-01 пока еще не зарегистрирован в Китае и находится на втором этапе исследований.