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Первые испытания новейшей ракеты «Сармат» могут состояться осенью 2021 года
Армия
Первые испытания новейшей ракеты «Сармат» могут состояться осенью 2021 года
ФБА

Москва, 4 августа. Первый запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» в рамках летно-конструкторских испытаний (ЛКИ) запланирован на осень 2021 года.

Второе испытание «Сармата» также может состояться уже в нынешнем году, сообщает ТАСС со ссылкой на осведомленный источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

«Первый пуск «Сармата» в рамках ЛКИ, предположительно, состоится осенью, второй — в конце 2021 года», — заявил собеседник агентства.

Новейшая российская ракета «Сармат» оснащена системой разделяющихся боеголовок и способна доставить груз весом до 10 тонн в любую точку земного шара. Ранее стало известно о большом беспокойстве британских военных экспертов в связи со скорой постановкой МБР данного типа на боевое дежурство в ВС РФ.

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