Австралийские ученые нашли новое средство против COVID-19

Канберра, 4 августа. Произрастающая в Северной Африке и Западной Азии чернушка посевная может стать новым средством для борьбы с коронавирусом, выяснили австралийские ученые.

Растение содержит вещество тимохинон, которое способно связываться с S-белком SARS-CoV-2, не давая вирусу спровоцировать инфекцию в легких. Это же соединение может блокировать цитокиновый шторм, от которого страдают тяжелобольные коронавирусом, рассказала автор научной работы Каниз Фатима Шад.

Исследователи доказали, что тимохинон предотвращает высвобождение интерлейкинов, которые вызывают воспаление. Благодаря этому вещество может оказаться эффективным против астмы, аллергии, артрита, экземы и даже рассеянного склероза. Чернушку посевную можно использовать при диабете и повышенном холестерине, пишет MedicalXpress.

Переболевшим COVID-19 грозит риск развития сердечного приступа, предупредили ученые. Вероятность появления инфаркта и инсульта увеличивается при этом в три раза, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». Болезни сердца возникают в основном из-за тромбоза, который является одним из осложнений коронавируса, передает «Ридус».