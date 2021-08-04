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National Interest: Украине не помогут возмущения после открытия «Северного потока — 2»

  /   Обновлено: 04 августа 2021 09:31
Политика
National Interest: Украине не помогут возмущения после открытия «Северного потока — 2»
Global Look Press  /  Jens Büttner/ZB

Москва, 4 августа. После открытия газопровода «СП-2» Украина не сможет рассчитывать на широкое международное «возмущение» из-за новых для нее обстоятельств, сообщает журнал National Interest.

По словам обозревателя журнала Джона Рюля, Европа слишком зависима от ключевого поставщика газа — России, что ставит под угрозу экономическую, энергетическую и национальную безопасность не только Украины, но и Польши.

"Поскольку Россия скоро сможет наказать Украину, ограничивая транзит газа через нее и тем самым не задевая интересы своих важных западноевропейских клиентов, желание ЕС выступать в качестве посредника поубавится", — заявил Рюль.

Он также уверен, что значительное сокращение транзита российского газа в Киев сулит собой не только экономические потери, но и означает лишение доступа к жизненно необходимому источнику энергии.

Ранее сообщалось, что запуск «Северного потока — 2» сможет усилить суверенитет Европы во главе с Германией перед США.

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