Москва, 4 августа. После открытия газопровода «СП-2» Украина не сможет рассчитывать на широкое международное «возмущение» из-за новых для нее обстоятельств, сообщает журнал National Interest.

По словам обозревателя журнала Джона Рюля, Европа слишком зависима от ключевого поставщика газа — России, что ставит под угрозу экономическую, энергетическую и национальную безопасность не только Украины, но и Польши.

"Поскольку Россия скоро сможет наказать Украину, ограничивая транзит газа через нее и тем самым не задевая интересы своих важных западноевропейских клиентов, желание ЕС выступать в качестве посредника поубавится", — заявил Рюль.

Он также уверен, что значительное сокращение транзита российского газа в Киев сулит собой не только экономические потери, но и означает лишение доступа к жизненно необходимому источнику энергии.

Ранее сообщалось, что запуск «Северного потока — 2» сможет усилить суверенитет Европы во главе с Германией перед США.