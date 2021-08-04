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Торги Мосбиржи открылись укреплением курса рубля к доллару

  /   Обновлено: 04 августа 2021 09:06
Экономика
Торги Мосбиржи открылись укреплением курса рубля к доллару
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 4 августа. Российская валюта усилила свои позиции по отношению к нацвалюте США на старте торгов Московской биржи. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара сократился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,75 копейки и оказался на отметке 72,9325 рубля. Биржевой курс евро, напротив, продемонстрировал рост. Европейская валюта подорожала на 10 копеек и составила 86,66 рубля за единицу.

Главным риском для рубля сегодня является возможное ухудшение геополитической обстановки, потенциально угрожающее новыми антироссийскими санкциями. Таким мнением поделился специалист по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

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