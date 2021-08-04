Зеленскому назвали два условия для визита в Крым

Симферополь, 4 августа. Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому отказаться от националистических замашек перед посещением полуострова.

Зеленский в интервью телеканалу «Дом» заявил, что россияне никогда не полюбят Крым так, как украинцы. Возвращение полуострова под контроль Киева он назвал вопросом времени.

Фикс отметил, что Зеленский может посетить Крым, если действительно скучает по полуострову. Но крымский парламентарий призвал украинского президента перед поездкой отказаться от националистических замашек и признать выбор крымского народа.

«Но перед поездкой будет честно, если он публично откажется от своих националистических замашек, признав выбор крымского народа жить со своей исторической родиной Россией, и возьмет курс на сближение двух государств», — сообщил РИА Новости Фикс.

Крымский парламентарий отметил, что Зеленский талантливый юморист, но безграмотный политик.

Крым вошел в состав России по результатам референдума в 2014 году. За воссоединение полуострова с РФ проголосовали свыше 96% жителей республики.

Тем не менее на Украине регулярно заявляют о намерении вернуть полуостров. Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев хочет «вернуть» Крым. В интервью Евгению Киселеву киевский дипломат сообщил, что Украина дождется момента, когда это случится.