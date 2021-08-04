Россияне смогут проголосовать на выборах в ГД в четырех городах Украины

Москва, 4 августа. Избирательные участки на выборах в Госдуму откроют в Киеве, Львове, Харькове и Одессе. Об этом заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

Она сообщила в беседе с РИА Новости, что участки будут открыты в российском посольстве в Киеве, а также в консульствах в Одессе, Львове и Харькове. Никаких избирательных участков на территории Донецкой и Луганской народных республик открыто не будет.

Получившие российское гражданство жители Донбасса смогут проголосовать в Ростовской области, где получали паспорта. Кроме того, в случае подтверждения учетной записи на портале госуслуг они могут проголосовать дистанционно.

Памфилова отметила, что всего будет работать 348 зарубежных участков для голосования в большинстве стран мира. Исключениями станут Ливия, Йемен и Грузия.

Ранее Минцифры оценило перспективы дистанционного электронного голосования. Наиболее заинтересованы в такого рода формате жители тех регионов, где ранее он применялся.