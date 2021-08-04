Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 августа 09:53
09:53
Происшествия
Экс-сотрудник донского ГИБДД пойдет под суд за превышение должностных полномочий
09:51
Общество
Повысившего цены на жилье застройщика в Дагестане проверит прокуратура
09:50
Общество
Посол Сербии в России скончался от сердечного приступа
09:49
Политика
Глава МИД Украины исключил шантаж в переговорах Зеленского и Байдена
09:48
Шоу-бизнес
Николай Бурляев рассказал о разводе со звездой «Кавказской пленницы» Натальей Варлей
09:48
Общество
Пригожин добился признания недействительным брачного договора Соболь и Мохова
09:47
Экономика
Кабмин РФ изучит варианты адаптации экономики к зеленой энергетике
09:45
Происшествия
Петербуржец нашел на Пулковском шоссе мужчину с простреленной ногой
09:44
Политика
Мария Захарова описала «Крымскую платформу» цитатой из «Служебного романа»
09:43
Армия
Спецназ ВС России и Узбекистана начал учения близ границы с Афганистаном
Все новости

Россияне смогут проголосовать на выборах в ГД в четырех городах Украины
Общество
Россияне смогут проголосовать на выборах в ГД в четырех городах Украины
cikrf.ru  /  Пресс-служба ЦИК России

Москва, 4 августа. Избирательные участки на выборах в Госдуму откроют в Киеве, Львове, Харькове и Одессе. Об этом заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

Она сообщила в беседе с РИА Новости, что участки будут открыты в российском посольстве в Киеве, а также в консульствах в Одессе, Львове и Харькове. Никаких избирательных участков на территории Донецкой и Луганской народных республик открыто не будет.

Получившие российское гражданство жители Донбасса смогут проголосовать в Ростовской области, где получали паспорта. Кроме того, в случае подтверждения учетной записи на портале госуслуг они могут проголосовать дистанционно.

Памфилова отметила, что всего будет работать 348 зарубежных участков для голосования в большинстве стран мира. Исключениями станут Ливия, Йемен и Грузия.

Ранее Минцифры оценило перспективы дистанционного электронного голосования. Наиболее заинтересованы в такого рода формате жители тех регионов, где ранее он применялся.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Россияне смогут проголосовать на выборах в ГД в четырех городах Украины
выборы в госдуму памфилова цик рф
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru