Джон Сина хотел бы вернуть Дуэйна Джонсона в реслинг

Лос-Анджелес, 4 августа. Актер Джон Сина надеется снова увидеть Дуэйна «Скалу» Джонсона на реслерском ринге.

Звезда «Форсажа-9» и «Отряда самоубийц» дал интервью, в котором заявил, что был бы не против вновь посмотреть на своего коллегу в качестве реслера. Об этом сообщает телеканал Fox News.

«Я бы с удовольствием. Прежде всего, я исполнитель WWE, но в глубине души я также фанат. Я люблю «Скалу», как и миллионы людей. Я думаю, что он согрел бы так много сердец, если бы вернулся», — рассказал Сина.

Он, как и Джонсон, стал актером после того, как долгие годы выступал в реслинге. Поэтому он понимает все трудности, с которыми сталкивается Дуэйн.

«Если есть кто-то, кто имеет большее чувство сопереживания тому, что он пытается достичь… Я пытаюсь работать над всеми проектами и не возвращаюсь на ринг уже три с половиной года. Я знаю, что он знает, какой эффект произведет его возвращение, и я думаю, что это тоже действительно нечто особенное», — отметил актер.

Ранее стало известно, что муж актрисы Скарлетт Йоханссон Колин Джост станет соавтором нового фильма «Черепашки-ниндзя».