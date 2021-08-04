Водителям перечислили правила грамотной обкатки нового автомобиля

Москва, 4 августа. Чтобы процесс обкатки нового автомобиля прошел гладко, нужно соблюдать несколько правил.

Допуски и посадки деталей нельзя подобрать идеально даже на заводе, поэтому первое время после покупки нужно обращаться с приобретением бережно, чтобы все комплектующие машины приработались. Главная задача автомобилиста — до пробега 2000 километров эксплуатировать транспортное средство в щадящем режиме, пока все смежные детали притираются друг к другу, передает Car.ru.

Эксперты рекомендуют отслеживать ряд нюансов, один из которых — спокойный темп движения. Не стоит допускать рывков и резких торможений. Двигатель нужно особенно беречь — не давать долгое время работать на холостых оборотах. На прогрев машины перед началом движения следует тратить 2-3 минуты, а при выборе скоростного режима следует придерживаться 80 — 120 км/час.

Водителям следует помнить и о текущих изменениях в мире автомобилей: Минтранс планирует ужесточить требования к фотографированию автомобилей при техосмотре в целях борьбы с мошенниками.