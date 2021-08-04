Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 августа 09:53
09:51
Общество
Повысившего цены на жилье застройщика в Дагестане проверит прокуратура
09:50
Общество
Посол Сербии в России скончался от сердечного приступа
09:49
Политика
Глава МИД Украины исключил шантаж в переговорах Зеленского и Байдена
09:48
Шоу-бизнес
Николай Бурляев рассказал о разводе со звездой «Кавказской пленницы» Натальей Варлей
09:48
Общество
Пригожин добился признания недействительным брачного договора Соболь и Мохова
09:47
Экономика
Кабмин РФ изучит варианты адаптации экономики к зеленой энергетике
09:45
Происшествия
Петербуржец нашел на Пулковском шоссе мужчину с простреленной ногой
09:44
Политика
Мария Захарова описала «Крымскую платформу» цитатой из «Служебного романа»
09:43
Армия
Спецназ ВС России и Узбекистана начал учения близ границы с Афганистаном
09:41
Спорт
Каратистка Чернышева пропустит Олимпиаду из-за положительного теста на коронавирус
Все новости

Водителям перечислили правила грамотной обкатки нового автомобиля
Общество
Водителям перечислили правила грамотной обкатки нового автомобиля
pixabay.com

Москва, 4 августа. Чтобы процесс обкатки нового автомобиля прошел гладко, нужно соблюдать несколько правил.

Допуски и посадки деталей нельзя подобрать идеально даже на заводе, поэтому первое время после покупки нужно обращаться с приобретением бережно, чтобы все комплектующие машины приработались. Главная задача автомобилиста — до пробега 2000 километров эксплуатировать транспортное средство в щадящем режиме, пока все смежные детали притираются друг к другу, передает Car.ru.

Эксперты рекомендуют отслеживать ряд нюансов, один из которых — спокойный темп движения. Не стоит допускать рывков и резких торможений. Двигатель нужно особенно беречь — не давать долгое время работать на холостых оборотах. На прогрев машины перед началом движения следует тратить 2-3 минуты, а при выборе скоростного режима следует придерживаться 80 — 120 км/час.

Водителям следует помнить и о текущих изменениях в мире автомобилей: Минтранс планирует ужесточить требования к фотографированию автомобилей при техосмотре в целях борьбы с мошенниками.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Водителям перечислили правила грамотной обкатки нового автомобиля
машина автомобиль обкатка
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru